Albenga, manca validazione della Corte dei Conti e LaerH è “ferma”: lunedì assemblea e presidio lavoratori

Albenga. Manca la validazione della Corte dei Conti, lo stabilimento LaerH di Albenga resa ferma e i lavoratori organizzavano una nuova assemblea con conseguente presidio.

Lo hanno fatto sapere i sindacati (FIM FIOM UILM Savona), che hanno spiegato: “A oltre 60 giorni (era infatti il 23 dicembre dello scorso anno) dalla firma tra la Direzione generale degli armamenti aeronautici e Piaggio Aerospace del contratto per la fornitura di 9 nuovi P180 AvantiEvo e per l’ammodernamento del primo dei 19 velivoli già in dotazione alle Forze Armate, manca ancora un ultimo ma decisivo passaggio formale, ossia la validazione dell’operazione da parte della Corte dei Conti, prima che le attività possano partire”.

