Coronavirus a Finale Ligure, in partenza anche i turisti piemontesi: vigilanza per il personale dell’hotel

Finale Ligure. Sarà completato nel pomeriggio di oggi il trasferimento di tutti i turisti presenti all’hotel Corallo di Finale Ligure dove si è verificato un caso di coronavirus che ha imposto la quarantena all’albergo finalese.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a bordo di un pullman, sono partiti gli ospiti lombardi, 33 persone provenienti dalle zone limitrofe alla provincia lodigiana. Oggi pomeriggio, dopo un’altra mattinata in isolamento forzato, partenza anche per i sei piemontesi in vacanza a Finale Ligure e che si sono ritrovati al centro dell’emergenza sanitaria: sono arrivate, infatti, le prime ambulanze della pubblica assistenza che porteranno gli ultimi alloggiati nelle rispettive abitazioni.

