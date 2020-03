Fabio Macchia:”Lascio il Murialdo con rimpianto, ma con tanto orgoglio per il buon lavoro fatto”

Millesimo. Fabio Macchia ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Murialdo e l’ex tecnico non si tira indietro nel commentare la sua irrevocabile decisione.

“Il dispiacere è tanto perché ho trscorso a Murialdo due anni e mezzo molto intensi sia a livello umano che sportivo – dichiara Macchia – e quindi è ancora più difficile separarsi in questi casi… però mi sembra la cosa più giusta per tutti, anche per mantenere reciprocamente un ottimo ricordo del periodo trascorso insieme ai giocatori ed alla società”.

