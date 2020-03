Genitore critica la “scuola a casa” dell’Aprosio. La replica del liceo

Ventimiglia. In riferimento all’articolo che riporta la lamentela di un genitore relativa alla mancata attivazione della didattica a distanza, la Dirigenza del Liceo Aprosio tende a precisare che:«In questa situazione di emergenza mai verificatasi, già dalla scorsa settimana alcuni docenti hanno attivato chi autonomamente, chi in seguito a circolare della Dirigente, diverse forme di didattica a distanza.

Il numero di tali docenti è andato via via aumentando con l’utilizzo da parte loro della bacheca del registro elettronico, con lezioni via Skype, con la comunicazione attraverso la piattaforma Google Classroom – si legge in una nota stampa del prof. Giovanni Perotto, responsabile della comunicazione del Liceo Aprosio– Talvolta però non hanno avuto un adeguato riscontro da parte degli alunni che non sempre sono stati collaborativi.

