Liguria nella “blacklist” dell’Olanda per coronavirus, Berrino: «Vorrei commentare con un bip…»

Sanremo. Il governo olandese ha inserito la Liguria nella “blacklist” (si chiama zona arancione) dei paesi in cui è maggiormente diffuso il coronavirus. Scatta, quindi, la possibilità peri tour operator olandesi di annullare i viaggi in Italia senza pagare penali, nonostante la nostra regione oggi non sia tra le zone zone in Italia.

L’assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino, ospite dei nostri studi risponde: «Stiamo assistendo a una campagna internazionale per evitare che i turisti vengano in Italia, quando noi abbiamo solo merito di aver eseguito tanti tamponi perché la nostra Sanità funziona. L’Olanda ha inserito tutta la Liguria da Sarzana a Ventimiglia come zona arancione dando la possibilità agli operatori turistici di cancellare le prenotazioni senza incorrere in sanzioni. Altri Stati non ci vogliono e soprattutto dicono ai loro concittadini di non venire in Italia. A questo punto direi ai liguri e agli italiani, andate in vacanza in Italia, venite in vacanza in Liguria».

