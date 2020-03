Regionali 2020, Paita: “Il M5S detta al Pd condizioni pesantissime”

Liguria. “Alla fine, per ironia della sorte, anziché essere il Pd a dettare le condizioni al M5s, sono stati i grillini a dettarle al Pd. E che condizioni”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito dei punti programmatici resi anticipati dalle agenzie di stampa rispetto al voto di Rousseau sulle regionali liguri.

“La prima – continua – la lotta al dissesto, ci trova completamente d’accordo. Trovo però incredibile che pongano il tema i 5 stelle. Perché a fronte dello straordinario lavoro portato avanti dal governo Renzi sul Bisagno e Fereggiano, sarebbe utile che il Pd ricordasse a Crimi che sono stati proprio loro a cancellare Italia Sicura. E poi c’è la Gronda. In cui si usa un termine ambiguo per aprire a modifiche progettuali. Allora mi corre l’obbligo di chiarire la posizione di Italia Viva in merito all’opera più importante per Genova che è, incredibilmente, ancora ferma”.

