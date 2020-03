Una Viareggio Cup 2020 col fiato sospeso

Si è svolto martedì 18 febbraio nella Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio il sorteggio degli 8 gironi della 72a Viareggio Cup che si terrà dal 16 al 30 marzo 2020. Saranno 32 le squadre al via del Torneo riservato da quest’anno alle formazioni Under 18 e non più ai Primavera.

Presenti, oltre al presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, l’assessore allo sport Sandra Mei, il consigliere regionale della Figc-Lnd Toscana Giorgio Merlini e l’ex allenatore Eugenio Fascetti, già giocatore della selezione versiliese che prese parte all’edizione del 1954. La presentazione ufficiale del Torneo è stata fissata per lunedì 9 marzo 2020 al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

