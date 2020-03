Albenga, raccolta differenziata: prossima settimana le nuove campane per il conferimento rifiuti

Albenga. La prossima settimana saranno aperte le nuove campane per il conferimento dei rifiuti recentemente posizionate da SAT e si darà così il via al nuovo sistema di raccolta differenziata per il centro urbano di Albenga.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “Ricordiamo che ancora per qualche tempo sarà aperto l’ufficio presso il Palazzo Ester Siccardi per la distribuzione delle chiavi e del kit necessario per il nuovo sistema di raccolta differenziata ad Albenga. Insieme a SAT e con la collaborazione dei nostri uffici abbiamo studiato il metodo che riteniamo possa funzionare meglio per una città come la nostra. I passaggi al nuovo sistema sono stati e saranno graduali e condivisi con i nostri concittadini. L’obiettivo che dobbiamo avere è quello di raggiungere il 65% di differenziazione e grazie alla collaborazione di tutti sono certo che riusciremo a raggiungerlo.”

