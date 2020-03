Atletica leggera: sospesa tutta l’attività fino al 3 aprile

Savona. La Fidal comunica di aver deliberato quest’oggi, interpretando quanto previsto dal DPCM 4 marzo 2020, la sospensione, fino alla data del 3 aprile (salvo nuove e diverse disposizioni delle autorità competenti), di tutte le attività agonistiche già programmate sul territorio nazionale.

In particolare, la decisione adottata prende spunto dall’articolo 1, lettera C, del testo del DPCM, e relativo all’obbligo per le società sportive di effettuare, attraverso il proprio personale medico, i controlli idonei a contenere, nell’ambito di manifestazioni da svolgersi a porte chiuse, il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori.

