Autostrade, tornano i controlli sui viadotti della rete ligure

Liguria. Sono iniziate oggi le verifiche “a sorpresa” degli ispettori inviati dal Mit sui viadotti autostradali liguri, in particolari nei tratti a ponente e levante in direzione del tronco di Genova.

Le “modalità di ingaggio” prevedono la comunicazione da parte del ministero della giornata di svolgimento dei monitoraggi, senza però il “dettaglio” dei viadotti di volta in volta interessati: il concessionario, quindi, prepara i mezzi per le eventuali regolazioni del traffico, per poi seguire le istruzioni del team di ispettori, “sul posto”.

