Chiellini, Ramirez, Sanabria, Floccari: il calcio “scende in campo” per l’asta delle stelle

Seconda sessione per l’asta benefica delle Stelle nello Sport. L’iniziativa, a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti onlus del professor Franco Henriquet, è promossa sulla piattaforma CharityStars con la partecipazione di grandi campioni dello sport azzurro e dei giocatori delle principali squadre di Serie A e Serie B.

In attesa di poterli rivedere in campo, molti campioni “giocano” per sostenere la onlus che assiste malati oncologici e di sla da oltre 30 anni. Spicca la maglia ufficiale autografata di Giorgio Chiellini. Bandiera della Juventus, otto volte campione d’Italia: il difensore vicecampione d’Europa con la Nazionale a Euro 2012 e bronzo ad Atene 2004, 104 volte azzurro, scende in campo per quest’importante mission benefica.

... » Leggi tutto