CIA Savona presenta la speciale mostra “La fatica delle donne”

Albenga. In occasione dell’8 marzo, le Donne in Campo della CIA di Savona, in collaborazione con la Coop e con il centro antiviolenza Artemisia Gentileschi, ripropongono, fino al 15 marzo, all’interno del centro commerciale “Le Serre” di Albenga, la mostra fotografica, “La fatica delle donne”.

Si tratta di scatti appartenenti all’archivio storico del noto studio fotografico Leoni di Genova che mostrano uno spaccato della storia del lavoro femminile tra gli anni ‘30 e gli anni ‘70.

... » Leggi tutto