Coronavirus ad Alassio: lo sport e la cultura si fermano, il mercato settimanale no

Alassio. Sul testo del nuovo Decreto Ministeriale si è riunita stamani la Giunta comunale alassina con i dirigenti e i funzionari del comune per recepire le indicazioni ricevute e attuare le iniziative conseguenti.

Sono state rinviate, quindi, tutte le manifestazioni e tutti gli eventi sportivi; rinviati (a data da destinarsi) gli spettacoli teatrali, il cineforum e qualsiasi convegno fino al 3 aprile compresi; chiuse le scuole fino al 15 marzo; chiuso il centro anziani indisponibile anche per qualsiasi evento pubblico o privato, convegni, corsi o altro; la Biblioteca Civica sarà aperta al pubblico per il solo prestito con ingresso limitato ad una persona per volta e nei termini previsti dall’allegato 1 del DPCM. La caffetteria e l’auditorium saranno invece chiusi al pubblico [QUI l’elenco degli eventi rinviati o annullati nel dettaglio)

