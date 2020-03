Coronavirus, Sereni Orizzonti adotta tutte le misure di prevenzione e annuncia: “Nessun ospite contagiato”

Liguria. “Da ormai diverse settimane il gruppo ‘Sereni Orizzonti’ si è prontamente attivato sul fronte della prevenzione della diffusione del coronavirus al fine di tutelare quanto più possibile la salute degli oltre 5.600 ospiti residenti nelle sue RSA in Italia, Spagna e Germania. Ancor prima dell’emanazione delle ordinanze del Dpcm dello scorso 23 febbraio, abbiamo infatti attivato tutte le misure predisposte dal Ministero della Salute: sensibilizzazione degli operatori, dei parenti e dei visitatori tramite la divulgazione e sottoscrizione per presa visione delle informative ministeriali e dei loro aggiornamenti così come delle procedure interne adottate dall’azienda. Molti parenti o amministratori di sostegno sono stati inoltre contattati telefonicamente dal direttore di ogni singola struttura; allestimento all’ingresso di ciascuna RSA di banchetti con mascherine e disinfettanti; sospensione delle attività formative e ricreative che comportano presenze di bambini o di volontari esterni; riduzione al minimo essenziale del contatto con i fornitori delle derrate, garantendo loro accessi dedicati”.

Ad annunciarlo è Sereni Ortizzonti, la società che gestisce 80 RSA in tutta Italia.

