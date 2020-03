Regionali Liguria, alleanza con il Pd? Il M5S lancia il voto online degli iscritti

Liguria. “Sei d’accordo, alle condizioni esposte, ad aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni regionali in Liguria?”. Ecco il quesito con cui gli iscritti liguri del Movimento 5 Stelle tra domani e dopodomani decideranno sulla piattaforma online Rousseau se dare il via libera all’alleanza col centrosinistra per provare a battere lo schieramento di Toti.

A più di due settimane dall’assemblea al Cap, dove era emersa a gran voce la richiesta di un referendum in rete, è il reggente Vito Crimi a rompere gli indugi sul Blog delle Stelle, l’organo di informazione ufficiale del movimento: votazioni aperte da mezzogiorno di domani, giovedì 5 marzo, a mezzogiorno di venerdì 6 marzo. Ventiquattro ore per verificare l’appoggio della base.

