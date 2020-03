Regione, bando per progetti volti a garantire cure odontoiatriche a minori in difficoltà

Regione. Regione Liguria ha pubblicato la scorsa settimana l’avviso pubblico per progetti volti a garantire le cure odontoiatriche ai minori in difficoltà, per un importo di 40mila Euro.

Gli enti del terzo settore, per accedere al contributo, dovranno avere: almeno due anni di esperienza nel settore, garanzie di moralità e capacità tecnica professionale, carta dei servizi e dovranno rispettare le norme anticorruzione.

