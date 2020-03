Albenga, l’assessore Pelosi manifesta vicinanza agli imprenditori agricoli

Albenga. L’assessore all’agricoltura di Albenga, Silvia Pelosi, esprime la sua vicinanza agli imprenditori agricoli preoccupati per i risvolti che l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 rischia di avere anche sull’economia della piana.

Afferma l’assessore Pelosi: “In questi giorni ho ascoltato diversi imprenditori agricoli e rappresentanti di categoria che mi hanno rappresentato le loro preoccupazioni sui risvolti che questa emergenza sanitaria potrebbe avere sul mondo agricolo. Innanzitutto vorrei sottolineare che Albenga non è attualmente in zona rossa né rischia, in base ai dati attuali, di esserlo (ricordiamo che attualmente non vi è, nella nostra città, alcun caso di Covid-19 accertato)”.

... » Leggi tutto