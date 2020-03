Allarme Coronavirus, il monito di Cgil: “Accelerare su assunzioni, procedure e Dpi”

Genova. “La fase di emergenza legata al contagio del Covid-19 richiama tutti ad un forte senso di responsabilità. Le misure a tutela della salute pubblica non devono far passare in secondo piano le preoccupazioni legate al personale sanitario ed in particolare: idonee forniture di dispositivi di protezione individuale; modalità celeri di reclutamento di operatori, specialisti, medici; chiara codifica di procedure di presa in carico dei pazienti che prevengano il contagio all’interno delle strutture sanitarie (istituzione camere calde, accessi dedicati)”.

A parlare sono Fulvia Veirana e Federico Vesigna, rispettivamente segretaria confederale e segretario generale di Cgil Liguria.

... » Leggi tutto