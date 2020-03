Coronavirus: a Genova il punto su piano sanità e protezione civile per far fronte all’emergenza

Regione. Il punto sulle esigenze sia della protezione civile sia del sistema sanitario per far fronte all’emergenza coronavirus. Questo l’oggetto della riunione che si è svolta questa mattina in Prefettura a Genova a cui hanno partecipato anche la vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Liguria Sonia Viale e l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone.

Per quanto riguarda l’aspetto sanitario, la vicepresidente Viale ha spiegato che “ci stiamo attrezzando per individuare 65 posti per Terapia intensiva (con possibilità di dedicarne ulteriori) e 250 posti per malattie infettive. Lo ha richiesto anche il governo nell’ultimo Dpcm ma noi ci stiamo lavorando da tempo, con il coinvolgimento di tutti gli ospedali in un’ottica di sistema: dobbiamo essere preparati ad affrontare il peggio. Non si interviene su un solo ospedale, ma con una valutazione su tutta la rete ospedaliera ligure”.

... » Leggi tutto