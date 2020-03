Coronavirus, ad Andora via libera a riduzione per retta nido e servizio di trasporto scolastico

Andora. Riduzione della retta del nido e dalle spese di trasporto scolastico per il periodo di attuale chiusura dei servizi e proroga al 30 giugno 2020 del pagamento della Imposta di Pubblicità e della Cosap. Sono i due provvedimenti proposti dagli assessorati al Bilancio e alle Politiche Sociali e varati questa mattina dalla giunta comunale di Andora.

“Un giusto aiuto alle famiglie che in queste settimane hanno dovuto organizzare forme di assistenza alternative per i figli a causa della prolungata chiusura del nido comunale e delle scuole voluta dal Governo per l’attuale emergenza sanitaria – ha spiegato il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Patrizia Lanfredi – potrà essere chiesto il rimborso oppure la compensazione della cifra versata sulle rette successive”.

