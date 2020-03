Coronavirus, al pronto soccorso di Sanremo entrano solo i malati. Fuori gli accompagnatori

Sanremo. Solo le persone che necessitano di una visita possono entrare e registrarsi in pronto soccorso. Devono restare fuori dall’edificio parenti e accompagnatori dei malati. Si tratta di una precauzione aggiuntiva alle tante prescrizioni per evitare la diffusione del coronavirus.

Ma non bisogna allarmarsi. Il pronto soccorso funziona e mantiene le sue normali attività: i pazienti, sia quelli che raggiungono la struttura in maniera autonoma sia quelli che arrivano in ambulanza, vengono accolti dal personale sanitario e visitati. A scopo precauzionale, i loro accompagnatori vengono invece invitati ad allontanarsi.

... » Leggi tutto