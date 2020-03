Liguria. Sono saliti da 24 a 34 i casi positivi al Coronavirus in Liguria in un solo giorno. Inoltre è avvenuto un nuovo decesso, nell’asl 1 imperiese, facendo salire a 5 il numero delle vittime nella nostra regione (tre liguri e due turisti). Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il consueto punto stampa in sala della trasparenza.

