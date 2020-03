Coronavirus, l’assessore Berrino: «Dalla Regione in arrivo interventi immediati a favore del turismo»

Genova. «Si tratta di un intervento importante e immediato fatto a tempo di record per andare incontro alle esigenze di un settore fondamentale per l’economia ligure come quello turistico che deve essere pronto al momento della ripresa». Lo dice l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino a proposito delle misure (un pacchetto da 7,2 milioni complessivi a sostegno del tessuto imprenditoriale) varato dalla Regione. «Dando liquidità alle imprese ancora una volta la Regione ha dimostrato di saper reagire in modo rapido ed efficace ad ogni emergenza», sottolinea Berrino.

È stato, infatti, approvato dal Comitato di Indirizzo del fondo strategico un pacchetto da 7,2 milioni di euro complessivi per far fronte alla situazione di difficoltà che il tessuto imprenditoriale ligure sta subendo in relazione all’emergenza coronavirus. Misure ripartite in un fondo di garanzia per i finanziamenti a sostegno del circolante a favore delle imprese liguri dei settori del turismo, commercio e artigianato (5,5 milioni di euro) e la costituzione di fondi rotativi per la concessione di prestiti rimborsabili per il circolante in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche (500 mila euro), delle attività imprenditoriali culturali private (500 mila euro) e del commercio ambulante (700 mila euro).

