Coronavirus, sport all’aria aperta nel Golf Dianese

Diano Marina. Sarà il terzo incontro, sabato 7 marzo, quello promosso da Diano Surf Asd e Diano Yoga che, in sinergia, propongono, a partire dalle 11, una sessione di yoga in riva al mare e subito dopo lezione di SUP nel Golfo Dianese, presso il Diano Marina Surf Club, di fronte all’Hotel Jasmin.

L’iniziativa, che si replicherà in futuro, è nata dalla collaborazione delle due realtà dianesi, per permettere a residenti e turisti di vivere il mare e l’aria aperta 365 giorni l’anno, promuovendo le rispettive attività in un contesto accogliente e meraviglioso come quello del Golfo Dianese.

