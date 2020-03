Emergenza Coronavirus, le minoranze di Borghetto: “Si sospenda la tassa di soggiorno”

Borghetto Santo Spirito. Emergenza Coronavirus in corso e le minoranze di Borghetto (“In Cammino” e “Liberiamo Borghetto”) presentano una mozione per chiedere la “sospensione della tassa di soggiorno per il 2020”.

“Già oggi, e non sappiamo ancora per quanto tempo, – hanno fatto sapere dai gruppi di minoranza, – la comprensibile preoccupazione delle persone per il Coronavirus e i provvedimenti che doverosamente vengono presi dalle autorità per ridurre la sua propagazione, stanno causando e causeranno in futuro effetti collaterali drammatici sull’economia del nostro territorio”.

