Flash sui giovani talenti pronti ad esplodere in Serie A

A che punto siamo con il lancio di nuove stelline nel calcio italiano? Continuiamo ad essere restii al loro ingresso nel calcio che conta o siamo diventati più moderni? Qual’è la tendenza? Dipende molto dagli allenatori della prima squadra ancor prima che dalla società, anche se chiaramente è molto più difficile da noi trovare spazio nei top team.

Vale per il centrocampista Alessio Riccardi (2001) che ha giocato solamente 8 minuti in Coppa Italia con la Roma di Fonseca contro l’Entella. Vale per il trequartista Daniel Maldini (2001) che il 2/2/2020 è subentrato al 48′ del secondo tempo nel Milan di Pioli opposto al Verona al posto di Castillejo.Vale per l’attaccante Sebastiano Esposito (2002) che il 21 dicembre 2019, alla prima da titolare nell’Inter di Conte ha segnato su rigore il suo primo gol in Serie A nel successo per 4-0 contro il Genoa. Vale infine per Bobby Duncan (2001), punta centrale passato dal Liverpool alla Fiorentina di Iachini.

