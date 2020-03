Plodio, doppia interrogazione della minoranza sui lavori di rifacimento del campo da calcio

Plodio. Botta e risposta – a Plodio – tra minoranza e maggioranza sui lavori di rifacimento che hanno interessato il campo da calcio del paese (già oggetto, nel 2017, di un intervento di riqualificazione in erba naturale).

Il capogruppo di minoranza di “Vivere Plodio” Gio Lucas Incorvaia ha presentato una doppia interrogazione comunale per ottenere informazioni sul progetto: “La prima interrogazione, la n. 1/2020 – spiega il consigliere comunale – si è resa necessaria in quanto non abbiamo compreso quanti soldi sono stati effettivamente spesi per l’esecuzione delle opere e chi ha commissionato le opere stesse. Inoltre, ad oggi, la convenzione tra il comune e la società sportiva ASD Plodio 1997 è scaduta e non è ancora stata rinnovata” [QUI il testo completo].

