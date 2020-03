Regionali Liguria, Rousseau dice sì all’alleanza M5s-Pd con 960 voti

Regione. Due mesi di attese, trattative sotterranee, riunioni a Genova e Roma, colpi di scena, scontri interni anche molto accesi, porte sbattute, post al vetriolo, prima per decidere come e se decidere, poi per decidere. Sembra un labirinto concettuale e un po’ lo è. Ma alla fine il M5s ha scelto di allearsi con il Partito Democratico e le altre forze del centrosinistra in vista delle elezioni regionali liguri.

Sono usciti poco dopo le 13 sul Blog delle Stelle i risultati del sondaggio tra gli iscritti sulla piattaforma Rousseau relativo al possibile matrimonio giallorosso, sulla falsa riga di quello che già avviene al governo e in maniera pioneristica per quanto riguarda altre consultazioni elettorali locali come le future regionali in Campania e nelle Marche.

