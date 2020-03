Residente in zona rossa bloccato in porto a Savona per controlli: su Facebook diventa una “fuga con imbarco a forza”

Savona. Un uomo residente in uno dei Comuni della cosiddetta “zona rossa” è stato bloccato oggi in porto a Savona per i controlli previsti dall’emergenza Coronavirus.

Una notizia “normale”, anzi minima, che in tempi di psicosi sui social network si trasforma. Un dettaglio in un post, uno in un altro, un commento qui e uno là, e mettendo insieme i pezzi la storia diventa un’altra. “Un uomo fuggito da Codogno in porto a Savona ha tentato di imbarcarsi a forza per Barcellona. Lo hanno fermato i carabinieri”.

