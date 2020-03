“Sì” di Rousseau ad alleanza M5S-Pd: centrosinistra soddisfatto, critiche dal centrodestra

Regione. Il Movimento 5 Stelle si alleerà con il Partito Democratico e le altre forze del centrosinistra in vista delle elezioni regionali liguri. È questo l’esito fornito dai votanti della piattaforma Rousseau, che hanno dato il via libera all’alleanza con il 57,7% delle preferenze.

Esito che ha incontrato il favore e la soddisfazione degli esponenti del Pd e, più in generale, degli ambienti legati al centrosinistra, mentre, come prevedibile, non sono mancate le critiche da parte del centrodestra.

