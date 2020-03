Campionati italiani invernali Juniores: Rari Nantes Savona quarta nella Squadra

Savona. Si è conclusa con la prova di Squadra, andata in scena a partire dalle ore 17, la seconda giornata dei campionati italiani invernali categoria Juniores di nuoto sincronizzato, in corso di svolgimento a Viterbo.

Tra le quindici formazioni partecipanti comanda la Busto Nuoto (Alice Nava, Greta Sichirollo, Alessia Macchi, Susanna Pedotti, Elena Picozzi, Benedetta Gianazza) con 79.6579 punti (24.5000 per l’esecuzione, 24.7000 per l’impressione artistica e 30.4579 per le difficoltà), seconda la Zeus Lab Montebelluna con 77.5356 punti, che precede l’Aurelia Nuoto terza con 76.4496.

