Cia Liguria: «Basta fake news sul coronavirus. Piante e fiori sicuri, le frontiere sono aperte»

Genova. Sul coronavirus il Made in Italy è costretto ogni giorno a combattere le fake news. Questa volta è toccato alle piante e ai fiori che partono dall’Italia e soprattutto dalla Liguria.

“ Non ci risulta nessun caso concreto di limitazioni all’export dei nostri prodotti e chi lo denuncia rischia di ottenere esattamente il risultato contrario – spiega Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria – La scienza, gli esperti, hanno precisato la non “trasmissibilità” del contagio attraverso altri metodi che non siano il contatto “umano”, escludendo ogni altra forma.

... » Leggi tutto