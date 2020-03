Coronavirus, Cia Liguria: “Basta fake news. Piante e fiori sicuri e frontiere aperte”

Regione. “Sul coronavirus il Made in Italy è costretto ogni giorno a combattere le fake news. Questa volta è toccato alle piante e ai fiori che partono dall’Italia e soprattutto dalla Liguria”. A comunicarlo, in una nota, è la confederazione italiana agricoltori Liguria.

“Non ci risulta nessun caso concreto di limitazioni all’export dei nostri prodotti e chi lo denuncia rischia di ottenere esattamente il risultato contrario – spiega Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria -. La scienza, gli esperti, hanno precisato la non “trasmissibilità” del contagio attraverso altri metodi che non siano il contatto ‘umano’, escludendo ogni altra forma. Il resto sono ‘fake news’, non sappiamo se pilotate o meno, che portano al risultato di creare solo sospetto e confusione, rendendo più difficile il lavoro di tutti. Serve denunciare eventuali singoli atteggiamenti speculativi, ma serve anche dare informazioni corrette e reali sulle situazioni legate al sistema degli scambi”.

... » Leggi tutto