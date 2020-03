Divieto di ingresso di uscita dalla Lombardia e da undici province, Toti: “Serve prudenza”

Genova. “Faccio un appello ai cittadini liguri e a coloro che ci visitano: vi chiedo un po’ di prudenza, dobbiamo fare in modo che il coronavirus circoli di meno, è vero che la maggior parte guarisce, ma sappiamo per certo che su un tot di pazienti alcuni necessitano di un ricovero in ospedale”. A dirlo durante una diretta Facebook è il presidente Giovanni Toti nella giornata in cui abbiamo raccontato la classica invasione dei vacanzieri da Piemonte e Lombardia sulle riviere liguri nonostante le raccomandazioni degli esperti e delle autorità che chiedono di non muoversi per non propagare il contagio.

“A noi fa piacere avere turisti in giro, ne ho fatto una missione del mio mandato politico. Dico a tutti: un po’ di prudenza perché il Governo si appresta a prendere misure ancora più restrittive”, spiega Toti. Nella bozza del decreto, infatti, compare anche l’estensione della zona rossa all’intera Lombardia, con divieto di ingresso e uscita dalla regione, e da undici province di altre regioni. Si tratta di Modena, Parma, Piacenza, Rimini, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Venezia, Asti, Alessandria, Padova e Treviso. Una disposizione che potrebbe avere conseguenze pesantissime anche sui liguri e che resterà in vigore fino a venerdì 3 aprile.

