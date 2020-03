Emergenza Coronavirus, Ciangherotti (FI): “Preoccupante il silenzio di Vazio e del PD sui problemi delle famiglie”

Albenga. “Quando alla guida di una comunità ci sono persone serie e decise, le cose funzionano anche nell’emergenza. Il Governatore della Liguria Giovanni Toti, a pochi giorni dalla chiusura delle scuole dovuta al Coronavirus, ha preso in mano la situazione e ha stanziato con la sua giunta di centrodestra una cifra considerevole, 758 mila euro, per aiutare le famiglie che si trovano a dover gestire il lavoro e la famiglia, con i bambini a casa dalla scuola”. A parlare, in una nota, è il consigliere comunale ingauno di minoranza di Forza Italia e assessore provinciale Eraldo Ciangherotti.

“Un intervento importante – continua Ciangherotti – per aiutare i genitori che si trovano a dover affrontare una vera e propria emergenza sociale, con un contributo regionale, pari a 500 euro per chi ha un reddito Isee fino a 20mila euro, 300 euro per chi ha un reddito Isee fino a 50mila euro. Il bando della giunta regionale di Toti, già visionabile su www.filse.it, aprirà il 16 marzo 2020 e chiuderà il 16 aprile 2020″.

