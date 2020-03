Provoca un incidente e poi scappa: era in affidamento in prova, arrestato per la seconda volta

Villanova d’Albenga. Nella notte tra il 5 e il 6 marzo era stato arrestato per aver causato un rocambolesco incidente al volante di una Citroen e poi essersi allontanato abbandonando l’auto nella periferia di Villanova di Albenga. Lì era intervenuta una pattuglia dei carabinieri che lo aveva individuato poco dopo insieme all’altro occupante.

Al termine degli adempimenti procedurali e del processo svoltosi ieri, il personale della radiomobile lo ha segnalato al magistrato di Sorveglianza competente, perché si è scoperto che il giovane era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova, la cui esecuzione è subordinata all’osservanza di precisi obblighi e divieti da parte dell’interessato. Col suo comportamento li ha violati, ragione per cui poco fa i carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga lo hanno tratto in arresto e condotto in carcere.

