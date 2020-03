Ventimiglia, Ioculano: «Scullino amministri con lungimiranza e la smetta con ostilità personali»

Ventimiglia. Scrive l’ex sindaco ed attuale consigliere di minoranza, Enrico Ioculano del Partito Democratico: «Anche in questa occasione il Sindaco Scullino non si smentisce e non sapendo come affrontare i problemi che lui stesso crea dà la colpa ad altri: un film già visto.

A quasi un anno di distanza dalla presa in carico della città come sindaco, a parte i selfie nelle aiuole e nelle fontane e le foto in cerata gialla con espressione attenta e preoccupata, Scullino cosa ha fatto? Non si è preso la responsabilità delle proprie azioni e non ha dato un’idea di città e di futuro per Ventimiglia.

... » Leggi tutto