Aero Club Savona e Riviera Ligure in lutto per la scomparsa di Giovanni Bergallo

Savona. L’Aero Club Savona e Riviera Ligure è in lutto per la scomparsa di Giovanni Bergallo, presidente dei revisori dei conti del sodalizio. Si è spento nella tarda notte in ospedale a Rapallo.

“Con profonda commozione ricordiamo l’amico Gigi che dai lontani anni 80 ci ha sempre assistito non solo nella veste di revisore dei conti, ma professionalmente e disinteressatamente – dicono dal Club – Ci ha assistito nelle pratiche del demanio, delle verifiche fiscali, sempre al nostro fianco sia nei momenti che lo coinvolgevano e lo riempivano dell’orgoglio d’appartenenza tanto quanto nei momenti delicati. Sempre presente alle riunioni del consiglio direttivo e nelle assemblee non faceva mai mancare il suo punto di vista, a volte controverso ma sempre costruttivo”.

