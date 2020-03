Coronavirus, 18 i pazienti ricoverati al San Martino di Genova. Sette sono in Rianimazione

Genova. Sono diciotto le persone positive al coronavirus ricoverate al San Martino di Genova. Di queste, undici si trovano al reparto Malattie Infettive e sette in quello di Rianimazione. Tre pazienti sospetti sono in attesa di tampone.

I ricoverati nel reparto di Malattie Infettive:

– Uomo 79 anni in condizioni critiche ma stabili

– Uomo di 78 anni in discrete condizioni

– Uomo di 76 anni febbrile in discrete condizioni

– Donna di 73 anni in miglioramento clinico, con potenziali dimissioni prossima settimana

– Uomo di 49 anni in buone condizioni generali, con dimissioni programmabili

– Donna di 64 anni in respiro con occhialini in condizioni stabili

– Uomo 72 anni in condizioni critiche ma stabili

– Uomo 61 in discrete condizioni generali

– Uomo 75 anni in lieve desaturazione

– Uomo 75 anni in discrete e stabili condizioni generali, con dimissioni possibili prossima settimana

– Una paziente certa di 69 anni in discrete condizioni

