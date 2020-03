Coronavirus, il Comune di Sanremo chiude al pubblico due giorni

Sanremo. Al fine di adottare le misure organizzative del nuovo decreto ministeriale, gli uffici comunali del Comune rimarranno chiusi al pubblico domani e dopodomani. Saranno invece aperti gli uffici dedicati ai servizi essenziali quali polizia locale, Stato civile, Anagrafe.

A comunicarlo è il sindaco Alberto Biancheri. Quello matuziano è il primo municipio a fermarsi dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Nei giorni scorsi i dipendenti comunali avevano chiesto a più riprese che venissero potenziati gli strumenti messi loro a disposizione per contrastare il contagio. L’amministrazione aveva così deciso di ordinare pannelli di plexiglass da installare negli uffici in cui lavora personale a stretto contatto con il pubblico, ipotizzando l’utilizzo di Skype per il settore Edilizia privata.

... » Leggi tutto