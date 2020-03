Liguria. Il contagio del coronavirus sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale, con punti limiti che si avvicinano sempre più velocemente, come nel caso della Lombardia.

Per questo motivo si sta attivando la rete nazionale per dare una mano: in Liguria sono giù arrivati tre pazienti in terapia intensiva non relativa al Covid-19 ed è probabile che i numeri potrebbero essere in crescita.

... » Leggi tutto