Coronavirus, la Cisl: “Economia e sanità al collasso, individuare oggi le strategie da attuare al termine del contagio”

Savona. Disdette a quota 90 per cento migliaia di posti di lavoro a grande rischio, sanità prossima al collasso. E’ questo il quadro tracciato dal segretario della Cisl di Imperia Savona, Claudio Bosio, secondo cui il coronavirus avrà “gravissime le ricadute per tutte le famiglie, porterà sull’orlo del baratro i settori del turismo e del commercio. I danni economici che dovremo sopportare sono milionari. E’ necessario provvedere al presente, ma al contempo è urgente prevenire, ovvero fare sistema per individuare oggi le strategie da attuare in epoca post-contagio”.

“Soprattutto in questo difficilissimo periodo, la Cisl di Imperia Savona è a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, pensionate e pensionati, dei cittadini tutti delle province di Savona e Imperia. L’obiettivo è quello di alleviare, nelle proprie possibilità e competenze, i disagi causati dall’emergenza Covid 19/Coronavirus. Le nostre sedi sono aperte per accogliere chi ha bisogno del Sindacato – comunica Claudio Bosio – Chiunque può contattarci anche telefonicamente, via mail, via web”.

