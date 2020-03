Coronavirus, la vicinanza della Cisl Imperia-Savona a lavoratori e pensionati

Imperia. Soprattutto in questo difficilissimo periodo, la Cisl di Imperia Savona è a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, pensionate e pensionati, dei cittadini tutti delle province di Savona e Imperia. L’obbiettivo è quello di alleviare, nelle proprie possibilità e competenze, i disagi causati dall’emergenza Covid 19/Coronavirus.

«Le nostre sedi sono aperte per accogliere chi ha bisogno del Sindacato – comunica il Segretario Generale, Claudio Bosio – Chiunque può contattarci anche telefonicamente, via mail, via web».

