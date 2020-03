Coronavirus, ordinanza anti-turisti fuggiti in Liguria. Toti: “Dovete segnalarvi e stare a casa”

Regione. Una limitazione degli spostamenti verso la Liguria e l’isolamento di chi proviene dalle zone rosse, la mappatura delle presenze di quanti ora si trovano sul nostro territorio, il divieto (per i titolari delle strutture ricettive) di ospitare soggetti provenienti dalle aree di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in cui i casi positivi sono più numerosi. Sono questi i contenuti dell’ordinanza emessa dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per “contenere e gestire l’emergenza coronavirus”.

