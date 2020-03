Coronavirus, Toti: “Decreto inapplicabile, nessun controllo per chi si muove tra Liguria e zona rossa”

Genova. “Apprezzo l’intento di far capire agli italiani che c’è bisogno di comportamenti rigorosi, ma la confusione che il Dpcm porta con sé è altissima“. Così il presidente ligure Giovanni Toti sull’ultimo decreto coronavirus varato dal governo Conte che chiude la Lombardia e 14 province italiane.

Un provvedimento che, dice il governatore ligure, “lascia molte aree aperte e per molti aspetti andrà chiarito nelle prossime settimane”.

Manca ad esempio chiarezza sul tema dei controlli: cosa succede nelle zone di confine tra la Liguria e le province oggetto delle restrizioni (Asti, Alessandra, Parma e Piacenza)? Ci saranno posti di blocco per verificare le motivazioni degli spostamenti? “Il governo – ha detto Toti dopo una serie di riunioni fiume pomeridiane coi colleghi delle altre Regioni, il commissario Borrelli e i ministri Boccia e Speranza – ha spiegato che sono norme comportamentali che nella maggior parte dei casi non prevedono controlli né sanzioni. Per chiudere tutta la Lombardia e buona parte del Veneto e delle Marche servirebbe l’intero esercito italiano. È evidente a tutti che c’è qualcosa che non funziona”.

