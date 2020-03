“Decreto coronavirus”, le disposizioni a Imperia

Imperia. Alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, il sindaco Claudio Scajola ha convocato questa mattina una Giunta straordinaria per deliberare le azioni di adeguamento alla norma nazionale.

Il Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 “Agenti di Polizia Municipale” – Categoria C – posizione economica C1, è rinviato a data da stabilirsi. Al fine di garantire al Comando di Polizia Municipale la dotazione organica necessaria alla propria attività, saranno assunte 9 unità di agenti municipali a tempo determinato, a decorrere dal 1° aprile fino al 30 settembre 2020, sulla base della graduatoria già presente.

... » Leggi tutto