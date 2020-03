Emergenza Coronavirus a Sanremo, scattano i controlli della Municipale su chi fugge dalle zone infette

Genova. In relazione alle misure di prevenzione disposte dal Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri in cui è stata fatta espressa raccomandazione agli anziani di rimanere nelle proprie abitazioni, il Comune di Sanremo, con l’organizzazione dell’Assessorato ai Servizi sociali guidato da Costanza Pireri, in collaborazione con gli Ordini dei Medici e dei Farmacisti e la Protezione civile, ha istituito un numero di telefono dedicato agli anziani soli – 0184 580522 – affinché possano esser messi in atto interventi assistenziali atti a garantire l’approvvigionamento di farmacie/o generi di prima necessità.

Da domani la Polizia locale inizierà a controllare i cittadini provenienti dalle zone rosse e arancioni che per ordinanza regionale devono comunicare il proprio spostamento alle autorità locali e rimanere presso il proprio domicilio. Parallelamente, la

polizia locale avvierà anche un monitoraggio degli esercizi e attività commerciali al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni indicate dal Dpcm entrato oggi in vigore. Si ricorda che in caso di violazione è prevista la sanzione della sospensione della licenza.

