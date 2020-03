Regione, Pastorino e Lunardon: “Piana revoca il consiglio regionale e si rifiuta di convocare l’Ufficio di Presidenza Integrato”

Regione. “Oggi il presidente del consiglio regionale Piana ha deciso di autorità di revocare il consiglio regionale di martedì prossimo e le commissioni senza neppure coinvolgere i capigruppo”. Lo annunciano il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino e il capogruppo del Pd Giovanni Lunardon.

“Alla nostra richiesta di convocare l’ufficio di presidenza integrato (capigruppo più presidenti di commissione) per decidere in merito e per fare la programmazione dei lavori, ovviamente tenendo conto delle norme di profilassi pubblica, ha negato la convocazione dell’Upi dicendo che forse sarà convocato nei prossimi giorni, facendo cadere anche la disponibilità manifestata in tal senso dal presidente Toti a rendere un’informativa sui recenti provvedimenti in quella sede formale”.

... » Leggi tutto