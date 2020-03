Coronavirus, carceri in rivolta: due detenuti in isolamento a Genova, ma “situazione tranquilla”

Genova. La situazione delle carceri liguri sarebbe tranquilla e sotto controllo, in controtendenza rispetto agli episodi segnalati in altre situazioni nazionali. Ma ci sarebbero due detenuti in isolamento in attesa di verifiche sanitarie su un eventuale contagio da Covid-19

A riferirlo Fabio Pagani della Uilpa Liguria: “I nostri carcerati hanno capito la comunicazione dello stato – spiega – e ad oggi si è registrato un solo piccolo episodio di tensione a La Spezia, quando quattro detenuti hanno provato a scavalcare una recinzione durante l’ora d’aria, subito però fermati dal personale della polizia penitenziaria”.

