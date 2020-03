Coronavirus, ecco come autocertificare la necessità di spostarsi

Liguria. Con l’estensione a tutto il paese del decreto del presidente del consiglio emanato nei giorni scorsi per le province considerate off limits per il contagio del coronavirus, scattano le limitazioni agli spostamenti anche per Genova e la Liguria.

Ma nei fatti non esiste un divieto assoluto come previsto per le prime zone rosse focolaio del contagio: si ci può spostare per “esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute” e per fare ciò è necessario presentare ai controlli una certificazione che provi il motivo per derogare alla norma pensata per ridurre il più possibile le possibilità di contagio.

... » Leggi tutto